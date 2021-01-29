Эксперт отметил рост COVID-заболеваемости в Петербурге после протестов

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - После 23 января в Санкт-Петербурге наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, сообщил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению COVID-19, директор НМИЦ имени Алмазова Евгений Шляхто.

"Мы в последние дни, начиная с прошлой субботы, видим немножко подъем заболеваемости. Никак не связываю с этим (с протестной акцией - ИФ), но вот статистика такая", - сказал Шляхто, отвечая на вопрос "Интерфакса" в пятницу.

По его словам, митинги могут привести к росту заболеваемости коронавирусом. "Теоретически, да", - отметил Шляхто. По его словам, митинг - "это огромное скопление людей с близким контактом" и без средств защиты.

Между тем накануне, 28 января, пресс-служба Смольного сообщила о планомерном снижении заболеваемости коронавирусом. Там заявили, что значительно уменьшилось количество обращений пациентов к врачам, "нарастающими темпами уменьшается общее число наблюдаемых пациентов, заметно снизилась суточная госпитализация в сравнении с аналогичным днем прошлой недели".

"Таким образом, сейчас наблюдается достаточно отчетливая и устойчивая тенденция на снижение распространения инфекции. Это позволяет предполагать, что эпидемия проходит нисходящую стадию второй волны", - отметили в пресс-службе.

"При осторожном, продуманном и ступенчатом переходе от противоэпидемического режима к обычному, повседневному вероятность подъема заболеваемости невысока", - добавили в Смольном.

В настоящее время в Санкт-Петербурге свободно свыше трети коронавирусных коек, власти рассматривают возможность отмены ряда ограничений по итогам января.

В минувшую субботу, 23 января, в разных городах России, в том числе и в Петербурге, прошли массовые несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.