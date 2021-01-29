Сына генерала осудили на 8 лет за ДТП со школьниками в Нижнем Новгороде

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Суд в Нижнем Новгороде в пятницу вынес приговор фигуранту дела о резонансном ДТП со школьниками в декабре 2019 года, сообщает региональное СУ СКР.

44-летний подсудимый признан виновным по п."а" ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

Подсудимого приговорили к 8 годам 1 месяцу в колонии общего режима, говорится в сообщении. Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области передает, что осужденный также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев.

"Суд взыскал в пользу потерпевших в общей сложности более 5 млн рублей", - добавили в пресс-службе. Свою вину фигурант не признал.

ДТП в Нижнем Новгороде

Как сообщалось, вечером 7 декабря 2019 года водитель автомашины Toyota, выезжая с прилегающей территории на улицу Горького в Нижнем Новгороде, пересек встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi и припаркованным автомобилем, который вылетел на тротуар и сбил пешеходов.

В результате ДТП пострадали трое взрослых и девять школьников в возрасте 14-15 лет. Все дети и сопровождавшие их три женщины были доставлены в больницу. Одна из женщин от полученных травм скончалась.

Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

Водитель Toyota отказался от медосвидетельствования. Он был арестован.

Как стало известно, за рулем Toyota находился безработный Виктор Пильганов. Он является сыном бывшего начальника Главного следственного управления ГУ МВД по Нижегородской области генерал-майора юстиции Александра Пильганова.

Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и в 2016 году был судим по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), по которой был приговорен к штрафу в размере 200 тыс. рублей.

Владелец автомобиля, генерал в отставке Александр Пильганов, был привлечен к административной ответственности по ч.3 ст.12.3 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им).