Нижегородский суд оштрафовал генерала, чей сын арестован после смертельного ДТП с детьми

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Нижнем Новгороде привлек к административной ответственности генерала в отставке Александра Пильганова, чей сын Виктор был арестован по подозрению в совершении резонансного ДТП со школьниками, произошедшего вечером в субботу, 7 декабря.

"Владелец автомобиля, за рулем которого находился предполагаемый виновник ДТП, в котором погибла женщина и пострадали девять школьников, привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.3 КоАП РФ (Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им)", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального ГУ МВД в четверг.

Информированный источник уточнил агентству, что на собственника автомобиля наложен штраф в 3 тыс. рублей.

Штраф уже оплачен, добавил он.

Вечером 7 декабря водитель автомобиля Toyota, выезжая с прилегающей территории на улицу Горького в центре Нижнего Новгорода, пересек полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Audi и припаркованным автомобилем, который, в свою очередь, вылетел на тротуар и сбил пешеходов.

В результате ДТП пострадали трое взрослых и девять школьников в возрасте 14-15 лет. Все дети доставлены в больницу. Троим из них была оказана хирургическая помощь. Три женщины, сопровождавшие школьников, также были госпитализированы, одна из них от полученных травм скончалась.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

43-летний водитель автомобиля марки Toyota отказался от медицинского освидетельствования.

Суд арестовал его до 6 февраля включительно.

В ходе оглашения решения судья сообщила, что подозреваемый - безработный Виктор Пильганов. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и в 2016 году был судим по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), по которой был приговорен к штрафу в размере 200 тыс. рублей.

В свою очередь следователь в суде сказал, что Пильганов дал признательные показания в качестве подозреваемого, пояснив, что "сел в машину Toyota отца, по его же просьбе".

Также ранее ряд телеграм-каналов и местные СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что Виктор Пильганов является сыном бывшего начальника Главного следственного управления ГУ МВД по Нижегородской области генерал-майора юстиции Александра Пильганова.

Официальным подтверждением данной информации агентство "Интерфакс" не располагает.