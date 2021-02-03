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В Петербурге арестован участник митинга, толкнувший полицейского

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу участника несанкционированной акции 31 января Артема Попова, который обвиняется в нападении на сотрудника полиции, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения ему избрана по 31 марта, говорится в сообщении.

По версии следствия, 31 января на Сенной площади Петербурга, где проходил несогласованный митинг, Попов двумя руками толкнул в спину водителя отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД по Адмиралтейскому району города, одетого в форму и исполняющего служебные обязанности.

В СК считают, что обвиняемый действовал "умышленно, незаконно", из внезапно возникшей неприязни к потерпевшему, связанной с его службой. Своими действиями Попов причинил сотруднику полиции физическую боль и моральный вред.

Как сообщалось, накануне, 2 февраля, был арестован другой участник этой акции, Кирилл Богданов, который там же, на Сенной площади, применил насилие к командиру отделения мобильного взвода батальона патрульно-постовой службы УМВД по Адмиралтейскому району.

31 января в Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Аналогичные акции прошли в регионах страны и 23 января.

Петербург МВД

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