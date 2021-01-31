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Задержан мужчина, ударивший омоновца на акции оппозиции в Петербурге

Задержан мужчина, ударивший омоновца на акции оппозиции в Петербурге
Сотрудники полиции на несогласованной акции у Законодательного собрания Петербурга
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Участник несогласованного митинга в Петербурге задержан по подозрению в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба управления СКР по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти" (ч. 1 статьи 318 УК РФ).

По версии следствия, днем 31 января на Пионерской площади участник несогласованной акции несколько раз ударил бойца ОМОН кулаком в голову.

По подозрению в совершении этого преступления задержан мужчина. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

В воскресенье, 31 января, в Петербурге и других городах России проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в страну. Аналогичные акции прошли в регионах страны и 23 января.

СКР Петербург

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