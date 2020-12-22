Послов Германии, Франции и Швеции вызвали в МИД РФ из-за санкций ЕС

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Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Послы Германии, Франции и Швеции во вторник вызваны в МИД России в связи недавно введенными санкциями Евросоюза против Москвы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня в МИД в 11:00 в связи с введением антироссийских санкций ЕС были вызваны главы дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции", - сказала Захарова "Интерфаксу".

Осенью Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и НИИ в связи с ситуацией с попавшим в больницу оппозиционером Алексеем Навальным. 6 октября Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) сообщила, что он был отравлен разновидностью нервно-паралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Плохо ему стало 20 августа в полете из Томска в Москву. Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным.