РФ запретила въезд чиновникам из Германии в рамках дела по Навальному

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Россия в рамках ответных санкций по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального запретила въезд в страну ряду представителей правительства ФРГ, сообщает агентство Dpa.

По информации агентства, руководителей диппредставительств Германии, Франции и Швеции вызывали в МИД РФ, где сообщили об ответных санкциях.

Речь, в том числе, идет о запрете на въезд в РФ некоторым представителем правительственного аппарата названных стран.

Со стороны ФРГ в беседе в МИД принимала участие поверенная в делах Беате Гржески.

Ранее специализированные лаборатории ФРГ подтвердили выводы о том, что Навального отравили фосфорорганическим боевым веществом группы "Новичок", точная формула которого не значится в списках запрещенных Организацией по запрету химоружия веществ. Данные проверок лабораторий из Германии перепроверяли во Франции и Швеции, специалисты этих двух стран пришли к аналогичному выводу.