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Суд Якутска снова одобрил принудительную госпитализацию шамана

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Якутский городской суд во второй раз удовлетворил иск республиканского психоневрологического диспансера о принудительном лечении шамана Александра Габышева. Защита это решение обжалует в Верховном суде Якутии, сообщил "Интерфаксу" координатор правозащитной организации "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Обосновывая свой иск, администрация диспансера указала, что Габышев "вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации". 12 января Прянишников сказал, что шаман задумал в марте начать "новый поход на Москву", и собирается въехать в столицу на белом коне.

Защита Габышева попросила суд вызвать для допроса специалиста, который объяснил бы содержание заключения, и отложить разбирательство до тех пор, пока эксперт не приедет в Якутск. По словам Прянишникова, суд отклонил это ходатайство.

Габышева полицейские доставили в психдиспансер 27 января. В медицинском учреждении заявили, что его госпитализировали принудительно, поскольку он с декабря стал отказываться от постоянного лечении.

До этого его также принудительно лечили, и выписали в июле 2020 года.

Федеральную известность Александр Габышев, называющий себя шаманом, получил после того, как в марте 2019 года объявил, что пошел пешим походом на Москву, чтобы изгнать президента и восстановить народовластие. Путешествие было рассчитано на два года, шаман постепенно обрастал сторонниками, но в середине сентября 2019 года был задержан на границе Бурятии, доставлен в Якутск и направлен в психдиспансер на экспертизу.

Той же осенью на него завели уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его несколько раз задерживали, и в результате он окончательно прервал свой "поход".

Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно увезли в Якутский психоневрологический диспансер. Там он находился до 22 июля.

Александр Габышев Бурятия Якутия Якутск Москва Правозащита Открытки Якутский городской суд

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