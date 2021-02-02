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В МВД Крыма уточнили, что в аварии с ВАЗом погибли трое полицейских

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Три сотрудника полиции погибли, еще один полицейский и трое гражданских пострадали в столкновении двух автомобилей в Крыму во вторник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по республике.

"Вечером 2 февраля водитель автомобиля Skoda Fabia, двигаясь по автодороге Кировское-Приветное в Кировском районе, при объезде препятствия допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем полиции ВАЗ, в котором находились четыре сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей и гражданин", - говорится в информации.

По предварительным данным, три сотрудника полиции погибли на месте ДТП, еще один сотрудник МВД и гражданский доставлены в лечебное учреждение. Водитель и пассажир Skoda также получили телесные повреждения.

По факту аварии проводится проверка, ее ход взят на контроль руководством МВД по республике Крым.

Ранее "Интерфакс" сообщил о лобовом столкновении двух легковушек в Крыму.

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