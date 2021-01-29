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Муниципальный депутат Янкаускас арестован на 10 суток

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы назначил административный арест муниципальному депутату столичного района Зюзино Константину Янкаускасу за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия.

"Суд признал Янкаускаса виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения при организации либо проведении публичного мероприятия) и назначил ему административный арест на 10 суток", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Муниципальный депутат также проходит в качестве свидетеля по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в Москве (часть 1 статьи 236 УК РФ).

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

После акции полиция Москвы возбудила дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий). По данным МВД, "организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции".

Константин Янкаускас Москва

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