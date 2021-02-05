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МИД Польши предупредил о последствиях высылки польского дипломата

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Решение российских властей выслать из страны польского дипломата приведет к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений, предупредили в МИД Польши.

Там выразили сожаление в связи с этим решением.

Министерство уже выразило российскому послу в Варшаве недовольство сложившейся ситуацией.

Российский МИД 5 февраля сообщил, что за участие 23 января в незаконной акции в поддержку Алексея Навального из страны высылаются дипломаты из Швеции и Польши, работавшие в Петербурге, и германский дипломат, работавший в Москве.

В связи с этим на Смоленскую площадь вызвали посла Швеции, временного поверенного в делах Польши и посланника дипмиссии ФРГ. Им был заявлен протест и было сказано, что такие действия дипломатов "неприемлемы и не соответствуют их дипломатическому статусу". МИД также выразил надежду, что подобные нарушения больше не повторятся.

Внешнеполитическое ведомство Швеции заявило, что высылаемый из России сотрудник петербургского генконсульства не участвовал в российском митинге. В Стокгольме считают его высылку "совершенно неоправданной" и предупреждают, что оставляют за ссобой право на ответные действия.

Канцлер Германии Ангела Меркель в связи с высылкой германского дипломата напомнила, что ФРГ сохраняет за собой право расширить санкции против России. Она добавила, что считает нужным сохранять диалог с Москвой. Пока ситуация с Навальным и высылка дипломатов не заставили Германию изменить позицию по проекту "Северный поток-2".

Акции в поддержку Алексея Навального

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Новосибирск
МИД Алексей Навальный Швеция Германия Польша Петербург Москва

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