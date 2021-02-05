Резонанс дела Навального пока не изменил отношения ФРГ к "Северному потоку 2"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Позиция ФРГ по "Северному потоку 2" на фоне дела российского оппозиционера Алексея Навального и высылки дипломатов из РФ пока остается неизменной.

"Позиция по "Северному потоку 2" пока остается неизменной", - сказала Меркель журналистам в Берлине в пятницу по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом в пятницу заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам Макрона, страны ЕС будут в ближайшее время работать вместе, чтобы "выработать европейскую энергетическую стратегию" и сохранять стратегический обмен с Россией.

В МИД РФ ранее в пятницу сообщили, что Россия высылает из страны дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ за участие в несанкционированных акциях 23 января в поддержку Навального. Акции протеста также состоялись 31 января и 2 февраля в

Навальный был арестован после прилета на Москву 17 января. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года колонии.