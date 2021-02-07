Источник рассказал о разработке в России двух лекарств от ВИЧ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В России разрабатывают несколько лекарств для излечения ВИЧ, но для начала клинических исследований необходимо найти финансирование, сообщил источник в медицинских кругах.

"В одном лекарстве используется тот же принцип, что и при лечении берлинского и лондонского пациентов - воздействие на рецептор CCR5, к которому прикрепляется вирус. Только тем пациентам пересаживали стволовые клетки от доноров, самих пациентов подвергали облучению, что связано с большим риском, фактически, один из них побывал на грани смерти", - сказал "Интерфаксу" источник.

Вместе с тем, по его данным, в российской разработке "модифицируют клетки самого зараженного ВИЧ пациента, убирая данный рецептор, чтобы вирусу было не к чему больше прикрепляться, и инъекционно эти клетки снова вводятся в организм человека, то есть риск здесь намного меньше". Кроме того, данная разработка может защищать и от заражения ВИЧ.

"На мышах результаты хорошие, разработка лечит. Но для исследования на человеке нужны большие деньги, с этим есть трудности", - сказал источник. Разработку ведет ФМБА, отметил он.

По данным "Интерфакса", в настоящее время идут доклинические испытания данного препарата, они продлятся около двух лет.

Еще в одном российском институте, по данным источника, разрабатывают другой метод излечения ВИЧ: "В организм вводится фермент, он "идет" по ДНК клеток, обнаруживает там вирус, и блокирует его, "вырезает" этот кусок из клетки. Это также на стадии доклиники, на мышах работает. Гены переносятся с помощью вируса. Тут будут более строгие требования к безопасности, поскольку все-таки предполагается исследование на зараженных ВИЧ".

По его данным, "при надлежащем финансировании за пять лет данные разработки можно будет вывести в практику".

Берлинский пациент - американец Тимоти Рэй Браун, считающийся первым человеком, который вылечился от ВИЧ. Диагноз был поставлен ему в 1995 году в Берлине. В 2007 году Браун прошел процедуру трансплантации гемопоэтических стволовых клеток - для лечения выявленной лейкемии. Но в качестве донора для него выбрали человека с генетической мутацией, обеспечивающей устойчивость к ВИЧ. В результате через три года после трансплантации у Брауна в крови не выявили ВИЧ. Но в 2019 году у него произошел рецидив рака крови, он умер в 2020 году.

Аналогичную процедуру в 2016 году повторили на пациенте в Лондоне - Адаме Кастильехо (долгое время его имя оставалось неизвестным из-за медицинской тайны, его называли лондонским пациентом). У него ВИЧ также исчез из крови.

Кроме того, в 2018 году стало известно об эксперименте с генной модификацией эмбрионов для формирования у детей устойчивости к ВИЧ: в Китае на свет появились близняшки с модифицированными клетками. Этот случай вызвал бурную критику в обществе, ученый Хэ Цзянькуй был приговорен к трем годам тюрьмы и штрафу.