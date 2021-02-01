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В России стала быстро увеличиваться доля подростков с ВИЧ

В России стала быстро увеличиваться доля подростков с ВИЧ
Экспресс-тестирование на ВИЧ в вагон-лаборатории
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Доля подростков среди несовершеннолетних с ВИЧ в России стремительно растет и за пять лет может увеличится вдвое, заявил в понедельник главный внештатный детский специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Евгений Воронин.

"Идет постоянное увеличение доли подростков среди детей с ВИЧ-инфекцией. Если 1,5-2 года назад подростки составляли всего 30% среди детей с ВИЧ, то сегодня их уже 50%, а через 3-4 года подростки составят более 70% детей с ВИЧ", - сказал Воронин на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

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Он отметил, что такой рост происходит из-за того, что "сегодня в мире подростки - самая тяжёлая группа по приверженности антиретровирусной терапии", это связано с "социальной, психологической, другими особенностями у подростков".

Воронин отметил, что отказ от терапии ведет к прогрессированию заболевания, развитию резистентности организма к лекарствам и сокращению продолжительности жизни.

"Обычные подходы для лечения детей недостаточны. Необходимо внедрение инновационных технологий, направленных на повышение приверженности подростков лечению", - сказал Воронин.

Ранее главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус предложил ввести инъекционные пролонгированные препараты, которые могут помочь решить проблему приверженности лечению, в частности, наркоманов. По его словам, зараженный ВИЧ должен принимать 1460 таблеток в год, а пролонгированные препараты достаточно вводить 6-12 раз в год, и это может стать выходом для этой категории населения. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова получила проработать данный вопрос, в том числе возможность производства таких препаратов в России.

Россия ВИЧ

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