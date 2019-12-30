В Китае ученого, занимавшегося редактированием генов человека, отправили в тюрьму

Ученый Хэ Цзянькуй Фото: АР/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Китае осудили ученого, который занимался генетическим редактированием эмбрионов человека, приговорен к трем годам тюрьмы сообщает "Би-би-си".

26 ноября 2018 года ученый Хэ Цзянькуй, работающий в Шэньчжэне, заявил о рождении первых в мире детей из генетически отредактированных эмбрионов. По словам генетика, ему удалось изменить код ДНК девочек-близнецов таким образом, что они стали невосприимчивы к ВИЧ.

Ученого признали виновным в нарушении запрета на проведение собственных экспериментов с человеческими эмбрионами.

Помимо тюремного срока он получил штраф в 3 млн юаней ($430 тыс.). Генетика уволили из университета Шэньчжэня, где он занимал должность доцента.

Двое помощников ученого, которые помогали ему проводить эксперименты, получили менее продолжительные тюремные сроки.

Суд пришел к выводу, что генетики действовали из соображений получения славы и выгоды, их признали виновными в серьезном нарушении медицинского порядка, нарушении этических норм с точки зрения, как науки, так и медицины.

Как уточняет "Синьхуа", помимо двух девочек, о которых объявил сам Хэ Цзянькуй, был рожден третий ребенок, который после вмешательства генетика стал невосприимчивы к ВИЧ.

Власти Гуандуна сообщают, что дети находятся под наблюдением медиков.

После того как Хэ Цзянькуй объявил о своем эксперименте, его раскритиковало мировое научное сообщество, китайские ученые были солидарны с всеобщим возмущением

Его деятельность назвали безобразной по своей природе, генетики напоминают, что, возможно, из-за Хэ Цзянькуя у детей возникнут мутации, которые сократят их жизни и ухудшат ее качество.