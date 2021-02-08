На омича завели дело за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Ранее судимый житель Омска Артем Коровин задержан при попытке дачи взятки сотруднику УФСБ за общее покровительство в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления регионального СКР.

По версии следствия, подозреваемый, находясь в личном автомобиле старшего оперуполномоченного УФСБ, передал ему в виде взятки 300 тысяч рублей.

Передача денег проходила под контролем сотрудников регионального управления ФСБ. В результате Коровин был задержан с поличным подразделением спецназначения.

Уголовное дело возбуждено по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточнили, в свою очередь, в региональном управлении ФСБ, ранее Коровин привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков – по части 3 статьи 228.1 УК РФ и пункту "б" части 2 статьи 228 УК РФ.

Кроме этого, у сотрудников ведомства есть основания полагать, что он также причастен к другим возможным фактам преступной деятельности. В связи с чем УФСБ России по Омской области обратилось к гражданам, пострадавшим от действий Коровина или его подельников или располагающим любой информацией об их противоправной деятельности.

Отмечается, что эти сведения можно сообщить по телефонам 23-30-00, 25-56-22. Ведомство обещает конфиденциальность и обеспечение безопасности.

Как пояснил "Интерфаксу" информированный источник, Коровин является по сути представителем криминальной среды, имеющим определенный вес в местном преступном сообществе. В 2009 году он был осужден Куйбышевским районным судом Омска за незаконный оборот наркотиков к 6 годам 10 месяцам колонии.