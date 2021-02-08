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Россия объявила албанского дипломата persona non grata

Россия объявила албанского дипломата persona non grata
Посол Албании в РФ Арбен Газиони
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Албании в Москве, ему предписано покинуть страну в течение 72 часов, заявили в понедельник в МИД РФ.

"8 февраля посол Албании Арбен Газиони был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении "persona non grata" первого секретаря посольства Албании в Москве Йониды Дрогу. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", - говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

"Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на решение Албании выслать из страны под совершенно надуманным предлогом первого секретаря посольства России в Тиране", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Действия албанской стороны рассматриваем как провокацию с целью набрать политические очки в условиях начавшейся в Албании избирательной кампании, подыграть антироссийским силам на Западе и заручиться их поддержкой", - заявили в российском министерстве.

На Смоленской площади также отметили, что действия Тираны противоречат заверениям Албании о стремлении развивать дружественные отношения с Москвой, "фактически отодвигают перспективу преодоления застоя в двусторонних делах". "Такая непоследовательность достойна сожаления", - резюмировали в МИД РФ.

Ранее власти Албании объявили персона нон-грата российского дипломата Алексея Кривошеева, сославшись на несоблюдение им действующих в стране ограничений в связи с коронавирусом.

Из-за пандемии в стране действует ряд ограничений, в том числе ночной комендантский час, обязательное ношение масок и социальная дистанция.

МИД РФ Албания Арбен Газиони

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