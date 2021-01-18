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Следователи допросили монахинь Среднеуральского монастыря

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Следователи начали допрашивать монахинь Среднеуральского женского монастыря, который около полугода удерживал духовник обители, бывший схиигумен Сергий Романов. Об этом сообщила его адвокат Светлана Герасимова.

По ее данным, в понедельник были допрошены примерно 15 монахинь, их вызывали в СК. Какие именно вопросы им задавали, адвокату не известно.

"Интерфакс" не располагает комментариями СК по этому поводу.

Романов летом был лишен сана схиигумена, а в сентябре отлучен от церкви за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов. Среднеуральский монастырь он удерживал с 15 июня, позвав казаков охранять обитель. Он не раз говорил, что из монастыря никуда ней уйдет.

В ночь на 29 декабря в обитель зашли силовики, провели обыски и задержали несколько человек, в том числе схимонаха. Его доставили в Москву, и Басманный суд его арестовал по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповедания.

Сергий Романов СКР Екатеринбург Среднеуральский монастырь Москва Басманный суд Светлана Герасимова

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