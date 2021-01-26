Координатору штаба Навального в Мурманске вменили отсутствие масок на акции

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Мурманский штаб Алексея Навального сообщил, что полицейские начали составлять на участников несогласованной акции 23 января протоколы о нарушении масочного режима.

Координатор штаба Виолетта Грудина сообщила, что к ней вечером в понедельник пришли полицейские и на нее составили протокол о нарушении масочного режима.

В мурманском штабе считают, что активность полиции связана с предстоящей 31 января новой акцией протеста.

По оценке мэрии Мурманска, на несогласованную акцию 23 января в поддержку Алексея Навального пришли 550 человек. Митинг и шестие прошли без происшествий и задержаний.