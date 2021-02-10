Глава Татарстана раскритиковал отмену масочного режима в Удмуртии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Масочный режим в Татарстане в ближайшее время будет сохранен, заявил президент республики Рустам Минниханов на итоговом заседании коллегии министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Удмуртия (граничит с Татарстаном - ИФ) приняла решение, они масочный режим отменили. Но я считаю, что это решение неправильное. Даже если человек имеет антитела, он может быть носителем вируса", - сказал Минниханов. Поэтому Татарстан, по его словам, сохранит и масочный режим в закрытых помещениях, и социальную дистанцию. "Чтобы мы людей оберегали", - подчеркнул Минниханов.

Ранее сообщалось, что с 12 февраля масочный режим в Удмуртии будет носить рекомендательный характер. Глава республики Александр Бренчалов объяснил это решение тем, что немало людей уже переболели, кроме того, регион набрал хорошие темпы по вакцинации.

Об отмене масочного режима в регионе сообщил и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Между тем руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что обязательный масочный режим в РФ пока сохраняется. По ее словам, в России ежедневно фиксируется более 10 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. "Это много. Следовательно, сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер", - сказала Попова в среду программе "Вести" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).