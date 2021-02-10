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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:08Заразились
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Попова напомнила, что обязательный масочный режим в РФ остается в силе

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В России пока не будут отменять обязательный масочный режим, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Нужно носить маски. Это требование не отменяется, и пока не будет отменено. В сегодняшнем периоде это так", - заявила Попова в среду программе "Вести" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

По ее словам, в РФ ежедневно фиксируется более 10 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. "Это много. Следовательно, сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер", - уточнила глава Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что власти Чечни с 10 февраля отменяют обязательное ношение масок в общественных местах. Масочный режим там будет рекомендательным. Днем ранее глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что в этом регионе масочный режим отменят с 12 февраля.

Обязательный масочный режим в РФ был введен в конце октября 2020 года в качестве профилактической меры для защиты от заражения коронавирусом.

Минздрав и Роспотребнадзор считают важным, чтобы маски в общественных местах носили в том числе привившиеся и переболевшие: они могут оставаться носителями коронавируса. Условием для отказа от масочного режима эти ведомства называют формирование популяционного иммунитета.

Основную часть кампании по вакцинации населения России от COVID-19 могут завершить к середине лета, сообщил в среду замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

Вакцина "Спутник V", разработанная центром им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Она стала первым препаратом от новой инфекции, который сейчас используется в РФ для массовой вакцинации населения.

Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус

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