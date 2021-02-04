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В США могут начать раздавать маски всем американцам

В США могут начать раздавать маски всем американцам
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В администрации президента США Джо Байдена рассматривают возможность направить маски напрямую всем американцам, сообщает в четверг NBC со ссылкой на источники.

В настоящее время команда Белого дома по решению проблемы COVID-19 оценивает логистику этого проекта, но окончательное решение по нему еще не принято.

Как отмечает NBC, эта идея поднималась на нескольких встречах ведущих экспертов в области здравоохранения в последние дни, особенно в связи с тем, что Байден призывает американцев использовать маски в качестве основной защиты от коронавируса.

Байден также призвал всех американцев носить маски в течение первых 100 дней его срока. Он подписал несколько указов, которые предписывают носить маски на территории федеральной собственности и в общественном транспорте.

Тема ношения масок в США стала отчасти политической: предшественник Байдена на президентском посту Дональд Трамп надевал маску очень редко, и многие его сторонники стали поступать так же. Американские журналисты часто критиковали бывшего президента за такой подход, полагая, что он должен подавать личный пример соотечественникам. Вместе с тем, Трамп регулярно призывал американцев носить маску там, где невозможно поддерживать безопасную дистанцию.

Байден, напротив, еще во время предвыборной кампании чаще всего появлялся на публике в маске.

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Хроника 09 января 2020 года – 04 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Джо Байден США Коронавирус Дональд Трамп

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