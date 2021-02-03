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Роспотребнадзор нашел зрителей без масок в Татарском оперном театре

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор попросил Вахитовский суд Казани привлечь руководство Татарского театра оперы и балета имени Джалиля к ответственности за нарушение эпидемиологических норм. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления ведомства, на спектакле в зале часть зрителей была быз масок.

Суд рассмотрит 8 февраля административное дело по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований в условиях угрозы распространения заболевания), говорится в материалах системы "ГАС Правосудие".

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выявил нарушения противоэпидемических требований на концерте певца Элвина Грея в Казани в декабре 2020 года. Компанию, организовавшую концерт, оштрафовали на 200 000 рублей.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявил о продлении до 7 марта режима чрезвычайного положения для Токио и девяти префектур2 февраля. В некоторых районах Западной Австралии был введен режим самоизоляции, после того, как был выявлен один случай заражения COVID-19 в городе Перт. 2 февраля. Владелец ресторана в Брюсселе посадил манекены за столики у витрины, протестуя против ограничительных мер, принятых бельгийским правительством. Рестораны в Бельгии были вынуждены закрыть свои двери с конца октября 2020 года.2 февраля. После снежного шторма жители Нью-Йорка слепили снеговиков в масках.1 февраля. В школах Бангкока возобновилось очное обучение. 1 февраля. В столице Греции приняли решение об усилении ограничительных мер на фоне роста числа заболевших. На фото: закрытый ресторан в районе Монастираки, Афины.1 февраля. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета. На фото: центр тестирования на коронавирус в Дрездене.
Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявил о продлении до 7 марта режима чрезвычайного положения для Токио и девяти префектур
Хроника 09 января 2020 года – 03 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Татарский театр оперы Вахитовский суд Казань Татарстан коронавирус Роспотребнадзор

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