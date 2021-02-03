Роспотребнадзор нашел зрителей без масок в Татарском оперном театре

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор попросил Вахитовский суд Казани привлечь руководство Татарского театра оперы и балета имени Джалиля к ответственности за нарушение эпидемиологических норм. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления ведомства, на спектакле в зале часть зрителей была быз масок.

Суд рассмотрит 8 февраля административное дело по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований в условиях угрозы распространения заболевания), говорится в материалах системы "ГАС Правосудие".

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выявил нарушения противоэпидемических требований на концерте певца Элвина Грея в Казани в декабре 2020 года. Компанию, организовавшую концерт, оштрафовали на 200 000 рублей.