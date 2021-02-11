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Арестованный главред "Медиазоны" пожаловался на ухудшение самочувствия

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Главный редактор издания "Медиазоны" Сергей Смирнов сообщил об ухудшении самочувствия в центре временного содержания в подмосковной деревне Сахарово, где он отбывает административный арест.

"Смирнов передает, что в новой камере "адские условия". Утром они написали заявление на осмотр врача, отвели к врачу их только вечером. У Смирнова давление 178/112, чувствует он себя очень плохо. От ОНК в эту камеру 228 к ним пока никто не заходил", - говорится в сообщении в социальных сетях главреда "Медиазоны", которые после его ареста ведут сотрудники редакции.

10 февраля в сообщении редакции сообщалось, что днем Смирнова перевели из четырехместной в двухместную камеру номер 228. Днем там температура выше 30 градусов, а ночью батареи отключают и становится очень холодно. Также он сообщил, что режим в спецприемнике в Сахарово стал более жестким, в течение двух дней идут обыски, в том числе личный досмотр, по несколько дней могут не выдавать телефоны для положенных по закону звонков.

11 февраля уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева обратилась к руководству МВД и спецприемника в Сахарово в связи с сообщениями об ухудшении условий содержания находящихся там людей. "Мы сделали запросы в Сахарово и к руководству МВД по этой ситуации, ждем ответов", - сказала Потяева "Интерфаксу".

МоскваЖурналисты сочли несправедливым арест главреда "Медиазоны"Читать подробнее

Мосгорсуд 8 февраля, частично удовлетворил жалобу защиты Смирнова на решение Тверского суда Москвы от 3 февраля и снизил ему срок административного ареста с 25 до 15 суток, тем не менее подтвердив его виновность в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ). Согласно протоколу, 20 января Смирнов у себя в твиттере сделал запись, в которой содержится призыв выйти на несогласованную властями акцию 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По словам Смирнова, речь идет о репосте шуточной картинки.

Арест Смирнова вызвал резонанс, в его поддержку выступили редакции ряда российских изданий.

Союз журналистов России 4 февраля обратился в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить обоснованность привлечения Смирнова к административной ответственности в связи с вопросами, возникшими к действиям сотрудников полиции, составивших на Смирнова протокол об административном правонарушении. Ни то, ни другое ведомство не отреагировало.

Медиазона Сергей Смирнов

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