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Арестованному главреду "Медиазоны" Смирнову дали таблетки от давления

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов, находящийся под арестом в Центре временного содержания в подмосковной деревне Сахарово, чувствует себя уже лучше, но давление у него все еще повышенное, сообщила "Интерфаксу" член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

"Видела сегодня Смирнова. Он чувствует себя лучше, чем вчера. Но у него нехарактерно высокое давление, 155 на 110, и пульс высокий", - сказала Литвинович. По ее словам, Смирнов посетил медчасть спецприемника и принял таблетки. Накануне вечером сообщалось, что у него давление 178 на 112.

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"В остальном жалоб у него нет. Раньше в его камере была высокая температура, но сейчас эту проблему решили", - добавила она.

Мосгорсуд 8 февраля частично удовлетворил жалобу защиты Смирнова на решение Тверского суда Москвы и снизил ему срок административного ареста с 25 до 15 суток, тем не менее подтвердив его виновность в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

Согласно протоколу, 20 января Смирнов сделал в твиттере запись, в которой содержится призыв выйти на несогласованную властями акцию 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По словам самого Смирнова, речь идет о репосте шуточной картинки.

Арест Смирнова вызвал резонанс, в его поддержку выступили редакции ряда российских изданий. Союз журналистов России 4 февраля обратился в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить обоснованность привлечения Смирнова к административной ответственности в связи с вопросами, возникшими к действиям сотрудников полиции, составивших на Смирнова протокол об административном правонарушении. Ни то, ни другое ведомство не отреагировало.

Накануне Смирнов сообщил об ухудшении самочувствия в Центре временного содержания в подмосковной деревне Сахарово, где он отбывает административный арест.

Медиазона Сергей Смирнов

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