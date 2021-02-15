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В итальянской области Кампания задумались о закупке "Спутника V"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор итальянской области Кампания Винченцо Де Лука изучает возможность покупки российской вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V", пишут в понедельник римские СМИ.

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"Кампания присоединилась к числу областей, интересующихся возможностью самостоятельной покупки вакцины "Спутник V", - пишет газета Il Mattino. Отмечается, что этот интерес конкретизируется, когда на уровне ЕС дадут "зеленый свет" закупкам и применению такой вакцины.

Ранее в феврале сообщалось, что объединение итальянских региональных властей недовольно темпами вакцинации населения от COVID-19 и настаивает на необходимости допуска дополнительных вакцин на рынок, в том числе российского "Спутника V".

В частности, поступали данные об интересе, проявляемому к этой вакцине властями областей Венето, Эмилия-Романья. Позитивно о "Спутнике V" высказывались в Ломбардии и столичной области Лацио. В области Лигурия вообще призвали правительство Италии подумать о производстве этой вакцины в Италии.

В Италии в последние недели активно обсуждается необходимость наращивать всеми доступными способами поставки вакцин от COVID-19. Это связано с тем, что ранее этой зимой в страну поступило меньше, чем ожидалось, доз вакцины от Pfizer и BioNTech. Также в Италии опасаются возможных перебоев с поставками от Astra Zeneca. На этом фоне власти также возлагают надежду на разрабатываемую в Италии собственную вакцину.

Вакцина, разработанная центром им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Она стала первым препаратом от новой инфекции, который сейчас используется в РФ для массовой вакцинации населения.

Помимо России, вакцина "Спутник V" зарегистрирована, в частности, в Белоруссии, Аргентине, ОАЭ. Кроме того, препарат одобрили для применения в таких европейских странах, как Венгрия и Сербия.

2 февраля в авторитетном международном журнале The Lancet были опубликованы промежуточные результаты III фазы клинических исследований, согласно которым эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,6%.

Италия коронавирус Спутник V

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