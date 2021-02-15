В Думу внесли проект об уголовной ответственности за неуплату ряда ввозных пошлин

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предлагает ввести уголовную ответственность за неисполнение участниками внешнеэкономической деятельности обязанности по уплате специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.

Документ (№1112250-7) размещен в электронной базе данных парламента.

Поправки предлагается внести в статью 194 Уголовного кодекса (УК) РФ, которая в действующей редакции предполагает ответственность только за уклонение от уплаты таможенных платежей и в крупном размере предусматривает (как максимальную меру) лишение свободы на срок до 2 лет, в особо крупном размере - на срок до 5 лет. Согласно законопроекту, аналогичная уголовная ответственность может наступать за уклонение от уплаты пошлин Таможенного союза в крупном и особо крупном размерах. Крупным размером считается сумма неуплаченных платежей, пошлин, превышающая 2 млн рублей, причем это может быть одна или несколько товарных партий. Особо крупный размер - 6 млн рублей.

В пояснительной записке приводятся данные, согласно которым на 1 мая 2020 г. таможенными органами учитывается непогашенная задолженность по уплате пошлин в размере 152 млн рублей по 288 случаям. При этом по состоянию на 1 января 2021 г. в таможенных органах учитывается уже 514 фактов задолженности по пошлинам на общую сумму 384 млн рублей.

"В настоящее время в законодательстве РФ отсутствуют положения, которые бы предусматривали ответственность за уклонение от уплаты пошлин", - говорится в пояснительной записке. При этом уточняется, что уголовная ответственность за указанное деяние предусмотрена законодательством других стран ЕАЭС – Армении, Казахстана.

В пояснительных материалах также приводятся данные по объему импорта на территорию Таможенного союза из всех стран, в отношении которых действуют защитные меры. В 2019 г. импорт составил сумму, эквивалентную $3 млрд. При этом за период с 2018 г. по 2020 г. при ввозе в РФ товаров было уплачено пошлин на сумму 22,7 млрд рублей, в том числе в 2018 г. – 5,6 млрд рублей, в 2019 г. – 8,1 млрд рублей, в 2020 г. – 9 млрд рублей.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.