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Путину приносят все важные публикации о деле Сафронова

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президенту Владимиру Путину ежедневно докладывают о всех значимых публикациях о деле журналиста Ивана Сафронова, как и по другим общественно-политическим темам, заявил на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Дело журналиста Ивана Сафронова

"Они ложатся ему на стол. Может быть, у президента не всегда есть время досконально их изучать по объективным причинам. Но, по крайней мере, это все доступно президенту", - сказал он.

Пескова спросили, получает ли Путин информацию по делу, связанному с обвинением в госизмене журналиста, ныне советника главы "Роскосмоса", Ивана Сафронова из других источников, кроме как от ФСБ.

Бывшему журналисту "Ведомостей" и "Коммерсанта", ныне советнику гендиректора "Роскосмоса" Сафронову вменяют госизмену.

В декабре на большой пресс-конференции Путин заявил, что дело Сафронова "с длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника Рогозина, когда он в правительстве работал, и в "Роскосмосе" работал". Сафронов стал советником Дмитрия Рогозина в середине мая 2020 года, а в начале июля его задержали по обвинению в госизмене.

"Я сказал, что эпизоды его деятельности, которые следствие считает противоправными, связаны не с работой его журналистом в "Коммерсанте", а с достаточно длительным промежутком его жизни, в том числе - в то время, когда он работал помощником Рогозина", - добавил президент после пресс-конференции.

После этого Песков сказал на брифинге, что Путин получает информацию о деле Сафронова от следствия ФСБ.

14 февраля Сафронов, который с июля находится в СИЗО, рассказал "Коммерсанту", что помогал "раскручивать" бизнес-проект своему чешскому приятелю, бывшему журналисту Мартину Ларишу, которого следствие считает вербовщиком разведки. По словам Сафронова, следствие расценивает как разведывательные задания письма от чеха, а в материалах, которые он собирал по открытым источникам и отсылал Ларишу, усмотрело гостайну. Он один два раза в месяц отсылал Ларишу собранные компиляции, которые его приятель собирался распространять среди других СМИ по подписке и на этом зарабатывать.

Лариш ранее отрицал, что работает на спецслужбы. Следствие ФСБ считает, что конечным получателем информации, которую Сафронов отсылал в Чехию, были спецслужбы США.

В Москве задержан Иван Сафронов

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Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизменеЖурналиста доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресеченияПо данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ"Ряд СМИ направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не арестовывать егоПодозреваемый в госизмене не признал свою вину в судеУ здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку СафроноваЗадержаны более семи журналистов
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизмене
Хроника 07 июля 2020 года – 16 февраля 2021 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов ФСБ Владимир Путин Дмитрий Песков Чехия Мартин Лариш

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