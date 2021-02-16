В Красноярском крае сошли с рельсов 26 вагонов с углем
Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Абаканская транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов на Красноярской железной дороге.
По предварительным данным, 16 февраля в 17:45 (13:45 по Москве) при следовании грузового поезда на перегоне Стофато - Джебь Красноярской железной дороги в Курагинском районе Красноярского края сошли с рельсов 26 груженных углем вагонов. В результате произошедшего никто не пострадал, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Надзорное ведомство начало проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.