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Движение на Абаканском участке КрасЖД приостановили из-за схода состава

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Движение по перегону Стофато-Джебь в Абаканском районе Красноярской железной дороги (КрасЖД, входит в АО "РЖД") приостановлено из-за схода 26 вагонов с углем, сообщила во вторник пресс-служба КрасЖД.

По данным компании, в результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути. Движение по перегону временно приостановлено.

"Движение пассажирских поездов Красноярск-Абакан и Абакан-Красноярск будет осуществляться по измененному маршруту", - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий на место отправлены восстановительные поезда со станций Кошурниково и Саянская.

Ранее со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру сообщалось, что в 17:45 по местному времени (13:45 по Москве) при следовании грузового поезда на перегоне Стофато - Джебь Красноярской железной дороги в Курагинском районе Красноярского края произошел сход 26 груженых углем вагонов.

В результате произошедшего никто не пострадал.

Ведомство проводит проверку по данному факту.

Красноярский край РЖД

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