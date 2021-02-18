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Контракт с "Усть-Луга Ойл" вошел в межправсоглашение с Минском о перевалке

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Оператор портового терминала "Усть-Луга Ойл" готов ежегодно переваливать 500 тысяч тонн вакуумного газойля из Белоруссии, контракт вошел в межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты, сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Константин Хамлай.

По его словам, с белорусскими партнерами идут переговоры, контракт о перевале 500 тысяч тонн газойля в год направлен им на согласование и включен в межправосоглашение.

В пресс-службе АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) заявили, что у терминала в 2021 году пока не заключено контрактов на перевалку белорусских нефтепродуктов.

"Мы заинтересованы в долгосрочных контрактах и сотрудничаем со всеми поставщиками. Ранее у нашего терминала уже был опыт перевалки небольших партий нефтепродуктов из Белоруссии", - прокомментировал представитель терминала.

Предполагалось, что министры транспорта Росии и Белоруссии Виталий Савельев и Алексей Авраменко подпишут соглашение о перевалке нефтепродуктов 15 февраля, однако этого не произошло.

В Минтрансе Белоруссии сказали, что подготовка к подписанию соглашения затянулась и на тот момент не были готовы контракты с российскими операторами портовых терминалов в Петербурге и Усть-Луге и с железнодорожным оператором. В Минске отметили тогда, что эти документы должны быть подписаны одновременно с межведомственным соглашением.

17 февраля источник в Минске, близкий к переговорам, выразил опасение, что договоренности могут сорваться из-за нежелания российских компаний принять пакетный формат сделки.

Согашение предусматривает перевалку белорусскими предприятиями до 10 млн тонн мазута, бензина и масла в российских портах на Балтике в 2021-2023 годах. После 2023 года возможно автоматическое продление действия соглашения. Стороны заключат контракты по принципу take-or-pay, объяснял российский Минтранс: если грузоотправитель обеспечит перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получит плату за весь согласованный объем.

Перенаправление белорусских грузов в российские порты на Балтике обсуждается с тех пор, как в конце августа 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что решил "поставить на место" Литву и переориентировать торговые потоки с литовских портов на другие. Затем он сообщил, что запросил у России условия для перевалки грузов, схожие с теми, которые предлагали порты стран Балтии.

Лукашенко 18 февраля сообщил, что в 20-х числах февраля поедет в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным.

АО "Усть-Луга Ойл" владеет производственным комплексом и мощностями по перевалке нефтепродуктов в порту Усть-Луга. Терминал по перевалке светлых нефтепродуктов "Усть-Луга Ойл" был запущен в мае 2013 года, обработка темных нефтепродуктов осуществляется на терминале с 2011 года.

Согласно данным отчетности "Усть-Луга Ойл", на конец 2019 года 48,9888948% акций АО принадлежало ООО "Толинг" Андрея Бокарева, 26% владела "Кейпфар Лимитед"(Capefar Limited, Кипр), 25,000052% - ООО "Транснефть Балтика".

"Петербургский нефтяной терминал" - стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург, которая специализируется на перевалке нефтепродуктов. Терминал основан в 1995 году. Общая площадь - 37 га. На территории ПНТ расположены 37 резервуаров для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность терминала - 10 млн тонн в год. В 2018 году ПНТ отгрузил более 7,5 млн тонн нефтепродуктов.

Согласно отчетности компании, акционерами АО "ПНТ" являются четыре кипрских компании: Tujunga Enterprises Limited, Mobalco Holdings Limited, Almont Holdings Limited и Zanfra Limited. Распределение акций между ними в отчетности не указано.

Усть-Луга Ойл ПНТ Петербург Усть-Луга Минтранс Белоруссия Минск Александр Лукашенко Владимир Путин

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