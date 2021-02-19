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"Ростех" потратит 23 млн руб. на систему контроля за сотрудниками

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" внедряет систему контроля за сотрудниками во избежание утечки конфиденциальных сведений, говорится в материалах на портале госзакупок.

Договор стоимостью 23 млн 228 тыс рублей заключен на срок с 15 февраля по 18 октября 2021 года. Он предполагает работы по внедрению "системы контроля за утечками конфиденциальной информации", способной следить за 2 тыс. пользователей центрального аппарата "Ростеха".

Система предназначена для снижения рисков таких утечек, а также "для выявления признаков внутреннего мошенничества и действий сотрудников, наносящих экономический ущерб организации", говорится в документации.

Согласно техзаданию, эта система должна обеспечивать перехват и анализ интернет-трафика, в том числе данных поисковых запросов, веб-почты, звонков по Skype, Viber и Whatsapp, форумов, блогов, видео- и фотохостингов, облачных сервисов, а также переписок в соцсетях и мессенджерах, в сервисах поиска работы и на сайте знакомств Mamba.

Помимо этого, софт должен следить за действиями персонала за рабочими компьютерами: вести перехват текстовых данных буфера обмена и нажатий клавиш клавиатуры, а также регулярно делать снимки экрана.

Госкорпорация "Ростех" - одна из крупнейших промышленных компаний России, она объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - создание вооружений и военной техники, авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии. В периметр "Ростеха" входят ОАК, "Вертолеты России", ОДК, "Уралвагонзавод", "Швабе", концерн "Калашников" и другие предприятия.

Ростех

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