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Директору и совладельцам "Приазовского винного дома" добавили обвинений

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Новые уголовные дела о мошенничестве на 100 млн рублей возбуждены в Краснодарском крае в отношении генерального директора ООО "Приазовский винный дом" и ряда аффилированных с компанией лиц. Ранее им уже было предъявлено обвинение в хищении государственных субсидий на 50 млн рублей.

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по материалам краевого УФСБ, в отношении генерального директора ООО "Приазовский винный дом", 47-летнего представителя учредителей предприятия и иных лиц по обвинению в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

В рамках расследования выявлены новые эпизоды преступной деятельности. В связи с этим в отношении фигурантов возбуждены два уголовных дела по аналогичной статье (часть 4 статьи 159 УК РФ).

С декабря 2017 по ноябрь 2019 года "Приазовскому винному дому" из краевого бюджета были предоставлены субсидии на возмещение затрат по закладке и уход за виноградниками в сумме более 100 млн рублей, которыми подозреваемые распорядились по своему усмотрению.

По данным следствия, руководитель предприятия представила в краевой Минсельхоз фиктивные документы и договоры с индивидуальными предпринимателями, обосновывающие затраты на поставку саженцев, шпалеры, вспашку и иные мероприятия. При этом фактически на земельных участках данные работы не выполнялись.

По данным системы "СПАРК", ООО "Приазовский винный дом" было зарегистрировано в Ейске в 2012 году. В 2019 году совладельцами предприятия значились группа физических лиц – Яков Биндер, Эмма Саркисян, Артем Цыганов. Генеральный директор – Ирина Андросова.

Как сообщалось, первое уголовное дело было возбуждено в отношении руководства винодельческой компании ООО "Приазовский винный дом" в сентябре 2020 года.

Гендиректору, представителю учредителей и ряду аффилированных с предприятием лиц предъявили обвинение в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По данным следствия, "Приазовский винный дом" в 2019 году направил в краевой Минсельхоз фиктивные договоры подряда с индивидуальным предпринимателем и получил субсидию в размере более 49,5 млн рублей, которой фигуранты распорядились по своему усмотрению.

Краснодарский край Приазовский винный дом

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