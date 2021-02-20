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В Омске в Иртыш попала ртуть

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Омске в воде Иртыша 15 февраля обнаружили повышенное содержание ртути. 20 февраля областное Минприроды сообщило, что после обсуждения проблемы с прокурорами и представителями общественности было принято решение детально рассследовать причины попадания металла в воду.

В минувший понедельник Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды замерило в Иртыше превышение нормы содержания ртути в 4 ПДК. Спустя четыре дня (в пятницу) отбор проб показал превышение ртути в 1,3 ПДК.

Исследование донных отложений проведет Обь-Иртышский гидрометеоцентр с привлечением лаборатории уральского УГМС, а Центр лабораторного анализа и технических измерений исследует пробы воды, взятые в черте города и на границе с Казахстаном. После этого будут выработаны мероприятия по устранению источника загрязнения.

19 февраля Роспотребнадзор проверил иртышскую воду в районе водозаборов и перед поступлением в распределительную сеть на водопроводных сооружениях. Ведомство затем объявило, что все пробы соответствуют санитарным требованиям.

Омск Иртыш УГМС

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