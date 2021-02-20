Апелляция подтвердила приговор бывшему главе Серпуховского района Шестуну

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Московский областной суд отклонил апелляции бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна и его адвокатов и оставил без изменений приговор Подольского суда по делу о коррупции, по которому чиновник получил 15 лет колонии. Приговор вступил в законную силу.

Шестун просил его оправдать.

Чиновника задержали летом 2018 года. 25 декабря 2020 года Подольский городской суд назначил ему реальный срок и штраф в 49 млн рублей, а также удовлетворил иск к нему о возмещении вреда на 64,5 млн рублей. Он был признан виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), отмывании (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК).

По версии следствия, в период с 2008 по 2014 год Шестун передал четыре участка земли частной компании, что нанесло бюджету района более 64,5 млн рублей ущерба.

Кроме того, обвинение утверждает, что глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму более 9,9 млн руб.

Шестун называет свое преследование заказным и политически мотивированным. За время ареста он и его жена пытались участвовать в выборах. Он также несколько раз начинал голодовку.

После приговора в первой инстанции он говорил, что собирается дойти до ЕСПЧ.