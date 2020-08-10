Суд обратил в доход государства имущество Шестуна на 1 млрд руб.

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Одинцовский суд Подмосковья удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства незаконно нажитое имущество бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщил "Интерфаксу" представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

"Сегодня Одинцовским городским судом Московской области удовлетворен антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании с бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна и подконтрольных ему лиц имущества на общую сумму свыше 1 млрд 16 млн руб.", - сказал Иванов.

Это уже второй гражданский иск к Шестуну. Ранее Красногорский городской суд удовлетворил аналогичный иск Генпрокуратуры РФ к Шестуну и еще 35 физическим и юридическим лицам об обращении в доход государства имущества и активов почти на 2,5 млрд рублей.

При этом, как уточняли в надзорном ведомстве, речь идет о кадастровой стоимости имущества, в то время как рыночная составляет 10,5 млрд рублей.

В чем обвиняют Шестуна

Шестун был задержан и арестован летом 2018 года. Экс-чиновнику вменяется в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность (ст. 289 УК РФ) и получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском округе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Потерпевшей стороной по этому эпизоду признана администрация Серпуховского округа.

Кроме того, следствие полагает, что глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника, в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму около 9 млн рублей.

Шестун отвергает все обвинения и называет свое уголовное дело заказным и политически мотивированным. С момента своего ареста бывший чиновник неоднократно объявлял голодовку в знак протеста против действий следствия и судов.