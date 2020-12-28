Осужденный на 15 лет колонии Шестун оспорит приговор в ЕСПЧ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, осужденный на 15 лет колонии по делу о коррупции, готов обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщила "Интерфаксу" член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

"Были сегодня утром у Александра Шестуна. Собирается обжаловать приговор. Какие перспективы? - спрашиваем: "Ну, ехать в колонию или ждать, пока режим сменится. В ЕСПЧ тоже подам", - сказала Литвинович.

По ее словам, Шестун также сообщил членам комиссии, что он находится в камере вместе с обвиняемым в тяжком преступлении, "хотя тот, в соответствии с законом о содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых, должен содержаться отдельно от других заключенных".

Дело Шестуна

В минувшую пятницу, 25 декабря, Шестун был приговорен к 15 годам колонии строгого режима по делу о коррупции. Он был признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), а также получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Суд также назначил Шестуну штраф в размере 49 млн руб. Кроме того, он на 8 лет лишен права занимать должности в органах власти.

Супруга экс-главы Серпуховского района Подмосковья Юлия Шестун заявила, что приговор будет обжалован.

По версии Следственного комитета России, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском округе частной компании, в результате чего бюджету был причинен ущерб в размере более 64,5 млн руб.

Кроме того, как установило следствие, глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму более 9,9 млн руб.

Экс-чиновник отвергает все обвинения и называет свое преследование заказным и политически мотивированным.