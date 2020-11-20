Для экс-главы района Подмосковья Шестуна запросили 20 лет колонии

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Государственное обвинение в ходе прений сторон попросило приговорить к 20 годам колонии бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна по делу о коррупции, сообщила "Интерфаксу" его супруга.

"Двадцать лет колонии строгого режима, штраф 50 млн рублей, а также взыскание 64 млн рублей - такого наказания сегодня потребовали представители Генеральной прокуратуры", - сообщила агентству Юлия Шестун в пятницу.

По ее словам, в ближайшее время в прениях начнет выступать сторона защиты.

Дело Шестуна рассматривает Подольский городской суд Подмосковья.

Бывший глава Серпуховского района был арестован летом 2018 года. Ему вменяется особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ), легализация денежных средств (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность (статья 289 УК РФ) и получение особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском округе частной компании. В результате бюджету был причинен ущерб в размере более 64,5 млн рублей.

Кроме того, обвинение утверждает, что глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятки на общую сумму более 9,9 млн рублей.

Шестун отвергает все обвинения и называет свое преследование заказным и политически мотивированным.