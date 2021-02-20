Прокурор отметила мягкость приговора Навальному по делу о клевете

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Прокурор Екатерина Фролова считает, что штраф в 850 000 рублей, назначенный Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана войны Игната Артеменко, это мягкое наказание. Она сказала это журналистам после суда.

"Определенное судом наказание адекватно санкции соответствующей статьи, однако с учетом новой ее редакции является чрезмерно мягким", - заявила гособвинитель.

В конце прошлого года вступил в силу закон о введении уголовной ответственности за распространение клеветы в интернете. Навального судили за комментарий к ролику RT, опубликованный 2 июня. В нем политик резко высказался об участниках ролика, которые призывали голосовать за изменение Конституции. Среди участников был Артеменко.

Судья мирового участка № 321 Бабушкинского района Москвы Вера Акимова признала Навального виновным в клевете (часть 2 статьи 128.1 УК). Она установила, что он умышленно публиковал сведения, подрывающие авторитет потерпевшего, и причинил ему моральный ущерб. Суд счел смягчающим обстоятельством наличие у Навального малолетнего сына, отягчающих обстоятельств суд не нашел.

Фролова просила назначить ему штраф в 950 000 рублей.

Адвокат политика Ольга Михайлова сказала, что приговор будет обжалован.

Навальный и его защита указывали, что в комментарии к ролику он высказал оценочное суждение, а не утверждение, которое могло содержать истинную или ложную информацию.

В этот же день в здании Бабушкинского суда Мосгорсуд подтвердил законность замены Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Суд также отказался освободить политика по требованию ЕСПЧ.

Навальный вину не признает и считает свое преследование политически мотивированным.