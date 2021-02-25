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Директора норильской фабрики отправили под домашний арест из-за гибели рабочих

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Норильский городской суд избрал руководителю Норильской обогатительной фабрики меру пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий по делу о гибели трех человек при обрушении цеха предприятия, сообщили журналистам в пресс-службе Красноярского краевого суда.

"Норильский городской суд рассматривал вопрос о мере пресечения Цымбалу Александру Степановичу (с 2018 года в должности директора Норильской обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей", с 21 февраля 2021 года в должности замначальника управления делами ООО "Медвежий ручей"), подозреваемого по ч.3 ст. 216 УК РФ", - говорится в сообщении.

При этом следователи ходатайствовали об аресте Цымбала. По решению суда домашний арест фигуранта продлится до 20 апреля.

Ранее были арестованы главный инженер управления обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей" и начальник отдела по техническому надзору того же предприятия. Кроме того, задержаны и ждут заседания суда по мере пресечения начальник цеха дробления руды и сотрудник строительно-ремонтного треста "Норильскникельремонт", проводившего работы по укреплению конструкций цеха.

Рано утром 20 февраля частично обрушились конструкции в дробильном цехе горно-обогатительной фабрики в Норильске на площади около 1 тыс. кв. метров. По данным СКР, в это время в здании находились восемь человек, из них трое погибли - двое на месте и один в машине скорой помощи.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности горных работ, повлекшем по неосторожности смерть людей. По данным прокуратура, обрушение произошло во время укрепления конструкций цеха, в которых ранее были обнаружены дефекты.

Норильск

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