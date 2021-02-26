Силовики вывезли несколько человек из Среднеуральского монастыря

По данным источника "Интерфакса", в обители ищут фигуранта дела об убийстве 20-летней давности

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Среднеуральский женский монастырь, в котором остаются сторонники опального бывшего схимонаха Сергия (Романова) в ночь на пятницу приехали омоновцы и сотрудники спецслужб, сообщила "Интерфаксу" адвокат Романова Светлана Герасимова.

"Некоторых братьев вывозят для выяснения обстоятельств. Каких - не говорят", - сказала она.

Сколько человек забрали и кто именно их вывез, Герасимова не знает.

По ее словам, в обители находятся адвокаты.

Как уточнил "Интерфаксу" адвокат Павел Бабиков, задержали, по предварительной информации, около 15 человек для установления личности. "Тех, кого искали, не нашли, насколько я знаю", - сказал он, добавив, что оцепление на территории монастыря начинают постепенно снимать.

Герасимова и Бабиков сейчас находятся в Москве. По их сведениям, силовики в монастыре проводят обыски в кельях и домах священников. Насельники говорят, что в обители ищут отца Силуана - келейника бывшего схимонаха Сергия.

Следственные действия в монастыре проводят, чтобы найти подозреваемого в давнем убийстве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его версии, мужчина скрылся в монастыре, чтобы избежать наказания.

"Целью следственных действий является гражданин, который находится в розыске по подозрению в причастности к совершению убийства. Оно было 20 лет назад совершено", - сказал он.

В Екатеринбургской епархии "Интерфаксу" пока не стали комментировать ситуацию.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков в свою очередь сообщил агентству, что в аппарат детского омбудсмена пока никто не обращался из-за происходящего в монастыре. Ранее сообщалось, что после задержания и ареста Сергия в монастыре оставались дети.

Официальным комментарием регионального ФСБ, СКР и Росгвардии "Интерфакс" не располагает. Руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых пока воздержался от комментариев.

Бывший схиигумен Сергий Романов был духовником Среднеуральского монастыря. Весной 2020 года стало известно о его конфликте с епархией на почве отношения к пандемии COVID-19 и необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. С середины июня Сергий взял монастырь под контроль и не покидал обители до конца декабря. За это время его лишили сана и отлучили от церкви, а светские суды штрафовали его за разжигание ненависти и распространение фейков.

В ночь на 29 декабря силовики совершили рейд в Среднеуральском монастыре и задержали Сергия. Его доставили в Москву, обвинили по трем уголовным статьям, с том числе о склонении к самоубийстве, и арестовали. 25 февраля Басманный суд продлил ему арест до 28 мая.