В Нижнем Новгороде из-под завалов извлекли живую женщину

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде из-под завалов после взрыва в доме на Мещерском бульваре извлекли женщину, она жива, сообщили в МЧС. Она получила ожоги. Ее отправят в больницу.

Ранее сообщалось, что под завалами искали двух женщин. С одной из них спасатели установили связь, о второй не было никакой информации.

Вторую пропавшую продолжают искать.

Кроме того, по последним данным МЧС, пострадали еще два человека. Мужчину 1978 года рождения, который в момент взрыва находился в стоматологической клинике на приеме, отправили в травмпункт. Он получил травму головы. Пострадавшую женщину доставили в больницу.

Взрыв в двухэтажной пристройке к 12-этажному жилому дому произошел в пятницу не позднее 9:13 утра. В пристройке находятся сервисы, магазины и общепит. В МЧС сначала заявили, что это был взрыв газа в кафе. В соцсетях уточнили, что взорвался суши-бар "Самурай".

Областная прокуратура сообщила, что начала проверку в связи "с инцидентом с газово-воздушной смесью". В СК отметили, что в пристройке произошел "хлопок с последующим возгоранием", не упоминая о газе.

Затем сотрудники бара заявили, что дом вообще не был газифицирован, и у них в заведении все готовили на электричестве и там не было газовых баллонов. Отсутствие газификации в доме подтвердили и в МЧС.

Судя по кадрам с места происшествия пристройка разрушилась до основания на месте суши-бара, разрушения частично затронули соседние сервисы. В жилой многоэтажке взрывом выбило стекла в более чем ста окнах на первом и втором этаже. Повреждения получили припаркованные рядом автомобили.

Жильцов двух ближайших подъездов дома эвакуировали. Им разрешат вернуться, только если дом будет признан безопасным.