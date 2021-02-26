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Во взорвавшемся нижегородском суши-баре заявили, что не используют газ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В кафе на Мещерском бульваре Нижнего Новгорода, где произошел взрыв, не было газовых баллонов, сообщили "Интерфаксу" в рекламном отделе сети городских суши-баров.

"У нас 100% не было газа и газовых баллонов в кафе на Мещерском бульваре. В самом доме есть только электричество, он не газицифирован. Ждем уточнения причин происшествия", - сказал собеседник агентства.

Ранее начальник ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков сообщал, что многоэтажный дом, где произошел инцидент, не газифицирован, причины взрыва сейчас устанавливаются.

Взрыв в пристройке к 12-этажному кирпичному дому на Мещерском бульваре произошел в пятницу утром. Пострадали два человека, в том числе мужчина, который в момент взрыва находился в соседней стоматологии. Под завалами, по предварительным данным, находятся еще двое, и спасателям удалось установить связь с женщиной, которая остается заблокирована на месте взрыва, ее пытаются достать.

На месте работают происшествия работают экстренные службы, туда направлены машины скорой помощи.

Нижний Новгород

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