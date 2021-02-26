При взрыве в Нижнем Новгороде пострадал пациент стоматолога

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - При взрыве газа в суши-баре на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде пострадал мужчина, который в момент взрыва находился в соседней стоматологической клинике, уточнил начальник областного главка МЧС Валерий Синьков. Он добавил, что под завалами есть люди.

Спасатели "установили связь с одной женщиной, которая находится под завалами, сейчас работаем, чтобы ее извлечь". Ранее сообщалось, что ищут двух человек.

Синьков также уточнил, что при взрыве произошло обрушение в кафе на площади 50 квадратных метров.

Бар "Самурай" располагался в двухэтажной пристройке к 12-этажному жилому дому, пристройка тянется вдоль всего здания. Рядом с баром находились парикмахерская и зубная клиника. Взрыв произошел не позднее 9:13 утра. После него начался пожар.

Из дома после взрыва вывели 68 человек, это жильцы двух подъездов. Специалисты проверяют конструкции здания, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона. Жильцам разрешат вернуться в квартиры, только если это будет признано безопасным.

В пресс-службе УГИБДД сказали, что на Мещерском бульваре движение перекрыто.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что пострадавшим, в том числе пострадавшим материально, власти помогут. "Выделим средства в случае необходимости на первоначальное размещение жителей в ближайших гостиничных комплексах до момента, когда им можно будет вернуться в свои квартиры", - уточнил он.

Пока эвакуированных разместили в школе №41.