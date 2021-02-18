Следственные действия начались в администрации Среднеуральска

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Свердловское управление СКР проводит в администрации Среднеуральска следственные действия в рамках уголовного дела, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Работа ведется в рамках уголовного дела, расследуемого СУ СК России по Свердловской области. Статьи УК РФ 292 (служебный подлог) и 159 (мошенничество)", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального СУ СКР пока воздержались от комментариев.

Месяц назад, 18 января, глава городского округа Среднеуральск Андрей Зашляпин сообщил, что подал в отставку. "Сегодня (...) мною подписано заявление об уходе с должности. Не буду вдаваться в долгие объяснения причин, подчеркну только, что это не вызвано результатами моей работы", - написал он во "ВКонтакте".

Он также отметил, что проработал на посту главы администрации городского округа 20 месяцев.