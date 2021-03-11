РПЦ претендует на восемь зданий в Среднеуральском монастыре

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Екатеринбургская епархия намерена через суд утвердить право собственности на восемь зданий на территории Среднеуральского женского монастыря, который с июня по декабрь контролировал бывший схиигумен Сергий (Романов). Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергия Павел Бабиков.

По его данным, это трапезный храм, банно-прачечный комплекс, административный корпус, часовня, колокольня, жилой корпус, келья и пекарня.

Он добавил, что в келейном корпусе проживает "огромное количество людей".

"Будем защищать права монахинь, которые там проживают", - пообещал он.

Всего на территории монастыря 14 зданий. "Есть здания, которые не достроены, находятся в стадии строительства, в том числе и храмы", - добавил адвокат.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии "Интерфаксу" подтвердили, что в настоящее время юридическая служба епархии ведет работу по оформлению права собственности на восемь объектов недвижимости в составе Среднеуральского женского монастыря в рамках узаконивания построек на епархиальной земле.

"К сожалению, руководство монастыря не сделало этого ранее", - подчеркнул собеседник агентства.

Схиигумен Сергий был духовником Среднеуральского женского монастыря. С середины июня он удерживал обитель под своим контролем, позвал казаков ее охранять и не выходил с ее территории. Монастырь покинули настоятельница и часть монахинь, но в нем оставались сторонники Сергия. Сергий был лишен сана, а затем отлучен от церкви. 29 декабря его задержали, перевели в Москву и арестовали, обвинив по трем уголовным статьям.

20 октября 2020 года Екатеринбургская епархия подала иск в Арбитражный суд Свердловской области к администрации Среднеуральска с требованием признать ее право собственности на здание храма на территории Среднеуральского монастыря. 10 февраля суд удовлетворил этот иск. Адвокаты Сергия ходатайствовали о его подключении к спору, но суд им отказал.

В феврале епархия подала еще один иск в арбитраж, чтобы узаконить ряд построек в Среднеуральском монастыре. О каких именно постройках идет речь, в материалах суда не сообщалось. Предварительное судебное заседание по данному делу назначено на 23 марта.