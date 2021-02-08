В российской армии COVID-19 переболели больше 29 тысяч человек

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В России переболели коронавирусной инфекцией и вылечились 29 005 военнослужащих, сообщила пресс-служба Минобороны. За последние сутки выздоровели 48 заболевших.

Сейчас в воинских частях, объединениях и органах управления болеют 2247 военнослужащих, у которых тест на коронавирус дал положительный результат.

В военных вузах сейчас заражены коронавирусом 93 93 военнослужащих, курсантов и слушателей. Кроме того, на данные сутки установлены 504 инфицированных сотрудников гражданского персонала ВС.

Всего по России за минувшие сутки выявили 15 916 новых случаев коронавирусной инфекции, это минимальный показатель с октября 2020 года. Умерли за сутки 407 пациентов. Общее число жертв коронавируса в стране достигло 77 068.