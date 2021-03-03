Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:38Заразились
на 03.03В России 4 278 750+10 535В мире 114 753 125+310 479

После убийства ребенка под Саратовом завели второе уголовное дело

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили второе уголовное дело в связи с резонансным убийством маленького ребенка в городе Вольске Саратовской области, сообщается на сайте регионального управления СКР в среду.

Дело заведено по ч. 1 ст. 293 УК РФ по факту не исполнения сотрудниками органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих обязанностей, повлекших особо тяжкое преступление в отношении ребенка.

По данным следствия, с января по 1 марта 2021 года жительница Вольского района с пятилетним сыном и сожителем проживала в Вольске. Как выяснилось, женщина не занималась воспитанием и уходом за ребенком.

При этом должностные лица органов системы профилактики не приняли мер по защите ребенка и изъятию его из неблагополучной семьи .

Как сообщалось, 1 марта в Вольске погиб мальчик пяти лет. Его тело нашли ранним утром возле магазина на улице Краснооктябрьская.

Было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Предполагаемый убийца - сожитель матери ребенка - арестован.

Вольск Саратовская область СКР

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 3 марта

Навальный останется в СИЗО до вступления в силу приговора о клевете

Навальный останется в СИЗО до вступления в силу приговора о клевете

Лев Пономарев через суд потребовал отменить его статус иноагента

Лев Пономарев через суд потребовал отменить его статус иноагента

Горбачев счел, что на смену санкциям должен прийти диалог Запада с РФ

Петербургский экономический форум запланирован на 2-5 июня

Петербургский экономический форум запланирован на 2-5 июня
Пандемия коронавируса

Во избежание второй волны COVID до мая нужно привить 30% россиян

Во избежание второй волны COVID до мая нужно привить 30% россиян

Проекты "Радио Свобода" в РФ оштрафованы почти на 40 млн руб.

Факультет Кудрина в СПбГУ станет самостоятельным университетом

Факультет Кудрина в СПбГУ станет самостоятельным университетом

"Альянс врачей" признан иноагентом

"Альянс врачей" признан иноагентом

Путин поручил разработать новые формы сбора доказательств по уголовным делам

Путин поручил разработать новые формы сбора доказательств по уголовным делам
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');