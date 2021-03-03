После убийства ребенка под Саратовом завели второе уголовное дело

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили второе уголовное дело в связи с резонансным убийством маленького ребенка в городе Вольске Саратовской области, сообщается на сайте регионального управления СКР в среду.

Дело заведено по ч. 1 ст. 293 УК РФ по факту не исполнения сотрудниками органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих обязанностей, повлекших особо тяжкое преступление в отношении ребенка.

По данным следствия, с января по 1 марта 2021 года жительница Вольского района с пятилетним сыном и сожителем проживала в Вольске. Как выяснилось, женщина не занималась воспитанием и уходом за ребенком.

При этом должностные лица органов системы профилактики не приняли мер по защите ребенка и изъятию его из неблагополучной семьи .

Как сообщалось, 1 марта в Вольске погиб мальчик пяти лет. Его тело нашли ранним утром возле магазина на улице Краснооктябрьская.

Было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Предполагаемый убийца - сожитель матери ребенка - арестован.