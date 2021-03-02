В Вольске задержали подозреваемого в убийстве пятилетного мальчика

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Вольске ранним утром в понедельник на улице нашли насмерть замерзшего пятилетнего мальчика. На следующий день в СК Саратовской области сообщили, что задержан подозреваемый в убийстве - это 38-летний гражданский муж матери ребенка.

Ему вменяют убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии (п."в" ч.2 ст. 105 УК). Меру пресечения ему еще не выбрали.

1 марта тело ребенка примерно в 5:30 нашел у магазина на Краснооктябрьской улице водитель хлебного фургона. Как сообщала областная прокуратура, на мальчике было только нижнее белье.

Следователи также собираются проверить мать ребенка и оценить работу сотрудников органов профилактики, которые должны были контролировать условия жизни в этой семье.