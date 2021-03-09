В Дагестане произошло пятое с начала года массовое отравление

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Более 20 человек, большинство из которых дети, госпитализированы в Махачкале с признаками отравления. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Минздраве региона во вторник.

"Накануне в больницу Махачкалы с признаками пищевого отравления поступили 22 ребенка и двое взрослых. Всех их госпитализировали", - сказал собеседник агентства.

Это уже пятый случай массового отравления в Дагестане с начала года. В январе подобное произошло в Буйнакске и Кизляре. Затем в феврале десятки людей попали в больницу в Каспийске. Массовое отравление отмечалось и в Хунзахском районе в селе Арани.

Во всех прошлых случаях причиной отравления стала питьевая вода и пострадали в основном дети.